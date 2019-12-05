Политика Стало известно, во сколько обойдется украинцам новогоднее оформление Офиса Зеленского

2019-12-05 20:00 138

В этом году на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины запланировано потратить около 40 тыс. грн. Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Сообщаем, что на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2019 году Управлением запланировано потратить около 40 000,00 грн, в том числе на приобретение 4 искусственных елок", - говорится в ответе.

Также сообщается, что в прошлом году на украшение помещений Администрации Президента Украины было израсходовано почти на 10 200 грн меньше.

"В 2018 году для украшения помещений Администрации Президента Украины Управление потратило 29 800,00 грн", - отмечается в ответе.

Напомним, в Верховной Раде снова планируют установить уже использованные елки.

Как сообщалось, в Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади.