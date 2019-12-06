Политика В Кремле рассказали о настрое Путина перед "нормандской встречей"

2019-12-07 10:30 78

 

Песков подтвердил, что встретится лично с Зеленским

В Кремле ожидают, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в Париже 9 декабря поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе и закрепит безальтернативность Минских соглашений. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Настрой серьезный, ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей", - добавил Песков, говоря об ожиданиях Кремля от предстоящего саммита.

При этом, по его словам, Владимир Путин намерен провести в ходе саммита и отдельные встречи с остальными лидерами стран "нормандской четверки".

Кроме того, Песков выразил уверенность, что в Кремле не видят опасности для проведения саммита, и выразил уверенность, что власти обеспечат для его проведения все условия, несмотря на акции протеста в Париже.

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