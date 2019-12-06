Политика В МИДе отреагировали на решение Венецианской комиссии по РФ в ПАСЕ

2019-12-07 11:30 198

 

Оценивать выводы Венецианской комиссии о праве РФ быть в Парламентской ассамблее Совета Европы преждевременно, поскольку ее заседание еще не закончилось. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Facebook.

"Предлагаю дождаться окончательного согласованного текста. Так как решение непростое и базировать его оценку на отдельных положениях и предложениях не в контексте опасно. Заседание ВК продолжается прямо сейчас ... Но уже сейчас следует отметить - санкции могут применяться и даже усиливаться, чтобы пока не говорили в российском парламенте и их приспешники", - отметил Кислица.

Также он подчеркнул, что в ПАСЕ пытаются усложнить наложение санкций или же вообще их предотвратить, ведь "таким было условие Москвы европейцам относительно "возвращения" в ПАСЕ". Этот процесс, отметил он, происходит под видом разработки "комплементарного" механизма.

"То, что "Россия может быть в ПАСЕ" - это не новость. СЕ и в т.ч. ПАСЕ - которая приняла соответствующий opinion - пригласила Россию в Организацию во время Чеченской войны, в которой погибло от 50 до 80 тыс. российских граждан, и Страсбургу было по барабану. Россия оставалась в ПАСЕ и в СЕ несмотря на войну против Грузии. И Страсбургу было также не важно. Поэтому не следует делать "новость" или, скорее, хайп с того, что не является "новостью" - а по сути является реалиями в СЕ - уже более двух десятков лет ...", - заявил Кислица.

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