Политика В СНБО назвали условия проведения выборов на Донбассе

2019-12-07 12:30 102

 

Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей будут проведены только после деоккупации и по украинскому законодательству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По словам секретаря СНБО Олекся Данилова, усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей, позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета относительно временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашего законодательства и стандартов ОБСЕ", - заявил он.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в Нормандском формате "является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и крупнейшим приоритетом безопасности повестки дня Европы".

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что выборы на Донбассе могут состояться не ранее чем через полгода после вывода российских войск и только по украинскому законодательству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия проведения местных выборов на Донбассе. Он заявил, что выборы должны соответствовать законодательству Украины, а также "чтобы были представлены все партии, чтобы были иностранные наблюдатели, и чтобы был безопасный доступ журналистов".

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