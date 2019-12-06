Политика «Нормандский саммит» продлится три часа: обнародовано расписание

2019-12-07 13:30 48

 

Встреча лидеров «Нормандской четверки» начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 часов по Киеву).

Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает корреспондент Укринформа.

«Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу — ред.). Совместная конференция запланирована на 19.00», — сказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием «Нормандской четверки» канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«В 15.00 (по парижскому времени — ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 — с Президентом Зеленским», — сказала представитель немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет «новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов».

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году «появилась новая динамика» и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

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