Политика Названы потери России, ЕС и Украины при остановке транзита газа

2019-12-09 16:07 381

В немецком институте энергетики EWI пришли к выводу, что остановка транзита не выгодна никому

Согласно исследованиям, проведенным институтом энергетики и экономики при Кельнском университете EWI (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), остановка транзита приведет к значительным финансовым потерям всех сторон.

В исследовании говорится, что при нулевом транзите газа через Украину, в первом квартале 2020 года потери "Газпром" могут составить 3,4 млрд евро. Потребителей Европы в этом случае ждет повышение цен, - в случае сбоев поставок они будут должны заплатить больше до 2,1 млрд евро. Украина же потеряет 0,5 млрд евро доходов за транзит.

Также авторы исследования утверждают, что отмена от транзита повлечет за собой еще и репутационные потери России и Украины, в зависимости от того, кто будет инициатором этой отмены.

"Стоимость этого репутационного ущерба трудно определить, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать катастрофического исхода", - говорится в исследовании.

Контракт о транзите истекает 31 декабря, а дедлайн заключения нового - 13 декабря. Также на двухсторонних переговорах в Вене, "Нафтогаз Украина" назвал условия продления контракта и заявил, что готовы к трехсторонним переговорам.