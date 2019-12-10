Политика Путин пошел на подлость после встречи с Зеленским, обмен "всех на всех" отменяется: что произошло

2019-12-10 20:30 1014

 

Президент России Владимир Путин уже успел с самого утра обмануть Украину

Президент России Владимир Путин обманул главу Украины Владимира Зеленского в вопросе по обмену пленными, который они обсудили на встрече "нормандской четверки" в Париже

Об этом в Facebook сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, обратив внимание на разногласия в заявлениях сторон переговоров.

"Путин уже успел с утра обмануть Украину по обмену пленными: вернут, возможно, не 72, а 53, и только после переговоров в Минске", – отметил Бутусов.

 

В частности, журналист процетировал Зеленского, который накануне заявил, что с лидером страны-агрессора было договорено о начале обмена "всех согласованных на всех согласованных – 72 человека". Однако уже утром 10 декабря подконтрольная РФ "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова рассказала о совсем других цифрах.

"Будет произведен обмен всего 53 захваченных украинцев на Донбассе на 88 террористов и их пособников. И сам обмен еще не согласован – обсуждать вопрос обмена пленных на новых переговорах Трехсторонней контактной группы 18 декабря", – подчеркивает Бутусов.

Он также добавил, что по данным СБУ, сейчас на территории Донбасса россияне удерживают 227 украинских заложников, а на территории России и аннексированного ею Крыма – еще 110.

 "При этом пофамильный список не оглашен, следовательно, он не является проверяемым и окончательным. Таким образом, россияне не отдадут даже всех тех, кого они удерживают на Донбассе. Впрочем, также они врали и все предыдущие годы, ничего не поменялось", – убежден журналист.

По его мнению, любое количество пленных, которых освободит Украина, является важным достижением для страны.

"РФ снова сорвала обмен "всех на всех", и даже согласованные цифры снова нарушены, и все это – чтобы использовать судьбы людей для политического шантажа", – отметил Бутусов.

 

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