Политика В ЕС назвали условие улучшения отношений с Россией

2019-12-10 21:30 207

В ЕС заявили о необходимости решения конфликта на Донбассе для улучшения отношений

Изменение отношений ЕС с РФ зависит от достижения долгосрочного решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Европарламента.

Отметим, вчера в рамках нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Изменение отношений ЕС с РФ критически зависит от достижения долгосрочного решения конфликта в Украине", - заявил Боррель.

Напомним, что вчера на нормандской встрече Зеленскому не удалось закрыть вопрос по контролю Украины над границей. По его словам, окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур.