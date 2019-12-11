Политика Генсек ООН призвал страны ЕС способствовать завершению войны на Донбассе.

2019-12-11 14:12 255

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все заинтересованные стороны способствовать решению конфликта на Донбассе.

Он отметил работу "нормандской" четверки и ОБСЕ в рамках Минских договоренностей, сообщает пресс-служба ООН.

"Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении решения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель президент России Владимир Путин. Во время саммита обсудили прекращение огня на Донбассе, возвращение всех украинских политзаключенных, контроль над украинско-российской границей и проведения местных выборов.