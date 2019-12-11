В НАБУ рассказали, кого и как будут наказывать за незаконное обогащение

Под действие нового закона о незаконном обогащении подпадают руководитель Офиса президента, его первый заместитель, должностные лица патронатной службы и помощники судей, а наказание наступает после незаконного приобретения активов на более чем 6,2 миллиона гривен.
Дословно: "Уголовная ответственность за незаконное обогащение восстановлена: 28 ноября 2019 года вступил в силу соответствующий закон, а Уголовный кодекс дополнен соответствующей статье – 368-5".
Детали: В НАБУ отметили, что под действие закона подпадают топ-чиновники, судьи, руководители государственных предприятий и многие другие, а также руководитель Офиса президента, его первый заместитель и чиновники патронатной службы, кроме тех, кто выполняет свои обязанности на общественных началах, а также помощники судей.
При этом речь идет как о непосредственном владении активами, так и через третьих (физических и юридических) лиц.
Если сумма неподтвержденного состояния меньше 6,243 миллиона гривен, то придется ответить и за это, хотя и не в рамках уголовного процесса.
Если фактические доходы лица превышают законные на 500+ прожиточных минимумов трудоспособных лиц (около 1 миллиона гривен), то специализированная антикоррупционная прокуратура сможет добиться через суд признать такие активы необоснованными и взыскать их в доход государства.
На предмет незаконного обогащения будут исследовать:
НАБУ и САП для привлечения к ответственности будет исследовать активы, приобретенные в собственность после вступления в силу соответствующей статьи, то есть с 28 ноября.
Вместе с тем в бюро отметили, что возобновить уголовные дела за незаконное обогащение, закрытые из-за признания соответствующей статьи неконституционной, будет невозможно.
Срок исковой давности по необоснованным активам составляет 4 года со дня приобретения таких активов в собственность.
При этом иск могут подать только относительно средств, приобретенных после вступления в силу новой редакции закона о незаконном обогащении, то есть с 28 ноября.