В НАБУ рассказали, кого и как будут наказывать за незаконное обогащение

2019-12-11 20:30 246

Под действие нового закона о незаконном обогащении подпадают руководитель Офиса президента, его первый заместитель, должностные лица патронатной службы и помощники судей, а наказание наступает после незаконного приобретения активов на более чем 6,2 миллиона гривен.

Дословно: "Уголовная ответственность за незаконное обогащение восстановлена: 28 ноября 2019 года вступил в силу соответствующий закон, а Уголовный кодекс дополнен соответствующей статье – 368-5".

Детали: В НАБУ отметили, что под действие закона подпадают топ-чиновники, судьи, руководители государственных предприятий и многие другие, а также руководитель Офиса президента, его первый заместитель и чиновники патронатной службы, кроме тех, кто выполняет свои обязанности на общественных началах, а также помощники судей.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение наступает, если должностное лицо, которое подпадает под действие этого закона, незаконно получил в собственность активы на 6500+ необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 6,243 миллиона гривен).

При этом речь идет как о непосредственном владении активами, так и через третьих (физических и юридических) лиц.

Если сумма неподтвержденного состояния меньше 6,243 миллиона гривен, то придется ответить и за это, хотя и не в рамках уголовного процесса.

Если фактические доходы лица превышают законные на 500+ прожиточных минимумов трудоспособных лиц (около 1 миллиона гривен), то специализированная антикоррупционная прокуратура сможет добиться через суд признать такие активы необоснованными и взыскать их в доход государства.

На предмет незаконного обогащения будут исследовать:

наличные средства, средства на счетах в банках, финансовых учреждениях;

недвижимость и другое имущество;

имущественные права;

неимущественные права, в т.ч. криптовалюту;

объем уменьшения финансовых обязательств,

работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

НАБУ и САП для привлечения к ответственности будет исследовать активы, приобретенные в собственность после вступления в силу соответствующей статьи, то есть с 28 ноября.

Вместе с тем в бюро отметили, что возобновить уголовные дела за незаконное обогащение, закрытые из-за признания соответствующей статьи неконституционной, будет невозможно.

Срок исковой давности по необоснованным активам составляет 4 года со дня приобретения таких активов в собственность.

При этом иск могут подать только относительно средств, приобретенных после вступления в силу новой редакции закона о незаконном обогащении, то есть с 28 ноября.