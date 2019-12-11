Политика У Зеленского изменили текст заявления по итогам "нормандского саммита"

2019-12-11 20:00 324

Пресс-служба Офиса президента Украины отредактировал текст коммюнике нормандской встречи в части, где говорится об особом статусе ОРДЛО. Документ опубликован на официальном сайте президента.

В первоначальной версии коммюнике "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)", тогда как в обновленной редакции слова "Закон" уже нет. До этого коммюнике прокомментировал глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что на сайте ОПУ выложили намеренно искаженный текст и добавил, что не будет выполнять решений саммита, пока не появится "правильный текст".

Напомним, встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе прошла в Париже 9 декабря. Лидеры Украины, РФ, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года, прекращении огня и разведении сил на трех новых участках, а также расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом не удалось договориться о проведении местных выборов и контроле границы с Россией.