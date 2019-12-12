Политика Убийство Шеремета: полиция задержала подозреваемых

2019-12-12 16:00 150

 

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Facebook 12 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" – написал министр.

Он добавил, что в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, и суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

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