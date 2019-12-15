Политика У Путина озвучили условия продолжения транзита газа в ЕС по Украине

2019-12-16 08:11 570

Москва продолжит транзит газа через территорию Украины в случае сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для Газпрома.

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для Газпрома. Переговоры продолжаются", - сообщили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

Напомним, Нафтогаз и Газпром провели переговоры в Вене.

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