Политика Министр Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

2019-12-16 10:13 180

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился", – отметил он.

По словам Хельме, назначение Марин можно описать словами "продавщица поднялась до премьер-министра". Кроме того, политик возмутился тем, что "уличные активисты и необразованные люди" также выбились в члены финского правительства.

Напомним, 10 декабря парламент Финляндии одобрил назначение 34-летней Санны Марин, ранее возглавлявшей министерство транспорта и связи страны, на должность премьер-министра. Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире.