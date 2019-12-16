Политика Бацька взял у Китая почти полмиллиарда долларов кредита

2019-12-17 08:10 141

Беларусь подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). 

"В Шанхае между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней", – сообщает Минфин Беларуси.

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также на содействие развитию двусторонней торговли между странами.

"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", – добавили в беларусском Минфине.

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