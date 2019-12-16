Политика Глава МИД Украины раскрыл детали и сложности нового обмена пленными

2019-12-16 11:42 138

Процесс согласования списков лиц, которых надо вернуть на волю, является сложным вопросом.

Как рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, никаких гарантий того, что Россия не будет манипулировать списками лиц, подлежащих обмену, нет.

"Гарантий никаких не существует. Безусловно, если бы они существовали, наверное, эти люди давно бы уже не сидели, мы бы их давно уже забрали. Сложный вопрос - согласование этих перечней, потому что есть, и я не один раз говорил, несколько групп людей, которых мы обменяем", - сказал Пристайко.

Новый обмен удерживаемыми лицами, который нужно осуществить до конца текущего года, будет немножко сложнее в сравнении с обменом, который состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35".

"Если первый обмен, который состоялся гладко, это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то здесь немножко сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, на территории России и за пределами линии соприкосновения (в "ЛДНР"). Они условно поделены на три категории, но для нас это большая часть всех согласованных фамилий", - заявил Пристайко.

По его словам также есть еще украинцы, которые не входят в первые три категории, и в частности речь идет о тех, кто считается пропавшим без вести. Министр уточнил, что украинская сторона рассчитывает, что представители Красного Креста до конца года смогут попасть на оккупированную территорию Донбасса, в том числе для того, чтобы попытаться выяснить судьбу лиц, пропавших без вести.