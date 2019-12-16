Политика Суд решил судьбу скандального экс-регионала Ефремова: дело закрыто, все подробности

2019-12-16 21:00 114

 

Суд принял решение по делу бывшего членам «Партии регионов» Александра Ефремова, которое находилось на рассмотрении несколько лет

Об этом сообщат «Судебный репортер».

«Судья Бортницкая согласилась закрыть производство, сославшись на изменения, которые были приняты еще в 2014 году. 13 мая 2014 был принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины», - говорится в сообщении.

Этот закон частично декриминализировал преступления, которые инкриминировали Ефремову, Гордиенку и Стоянову. Сами адвокаты задержанных несколько раз ссылались на закон и просили закрыть дела. Однако в сентябре Антикоррупционный суд отказался удовлетворить их просьбу.

Однако, решение закрыть дело Печерский районный суд Киева принял еще 8 ноября.

 Как сообщалось ранее, в деле об освобождении Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, наметился новый поворот.

Как известно, бывшего народного депутата от «Партии Регионов» вчера отпустил из-под стражи Апелляционный суд Киева.

 Теперь Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене и содействию террористической деятельности, и которого за три года не могли посадить в тюрьму, будет находится в своей элитной квартире в Киеве под домашним арестом.

В связи с этим в соцсетях решили напомнить украинцам, кем на самом деле является скандальный экс-регионал.

30 июля 2016 года на главном телеканале террористов «ЛНР» вышло интервью с задержанным в Киеве в этот же день экс-главой фракции Партии регионов Александром. Экс-нардеп открыто признался, что финансирует российско-оккупационные войска на Донбассе и утверждает, что коллаборационисты якобы «стали невинными жертвами этой войны»

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