Политика В МИД отреагировали на предложение привлечь "ЛНР" и "ДНР" к "нормандскому формату"

2019-12-16 22:00 243

 

Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны. Так пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко прокомментировала высказывания о привлечении т.н. "республик" с временно оккупированных территорий Украины к "нормандскому формату".

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны - направленны на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - подчеркнула Зеленко.

Пресс-секретарь отметила, что "формула установления мира в Украине очень простая - вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей".

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - отметила Зеленко.

Ранее в Германии заявили, что представители "ДНР" и "ЛНР" должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.

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