Политика Сразу два министра решили уйти в отставку из-за низких зарплат

2019-12-17 19:30 195

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська решили уйти в отставку. Об этом сообщила народный депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Милованов и Малюська решили уйти из-за низких зарплат и уже подали официальное прошение об отставке премьер-министру Алексею Гончаруку.

"Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите, поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества "дебилов" в Кабмине и не только!" - отметила Скороход.