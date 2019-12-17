Политика Кучи брусчатки и плотные ряды полиции: какова ситуация возле Рады после столкновений

2019-12-17 16:45 141

На площади Конституции напротив парламента продолжается акция протеста против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

В результате столкновений возле Верховной Рады пострадали митингующие. Представители Общества Красного Креста возле гостиницы «Киев» оказывали помощь пострадавшему во время столкновений мужчине, который лежал на асфальте без сознания.

Также на этом месте ощущался едкий запах бензина. Позже подъехал автомобиль «скорой медицинской помощи» и забрал пострадавшего. Как заявили участники акции протеста, этот человек пострадал от действий правоохранителей, когда они сносили последний установлен шатер. Активисты утверждают, что правоохранители избивали митингующих.

Всего возле Верховной Рады были минимум три автомобиля «скорой», которые приехали оказывать помощь пострадавшим. Также на проезжей части улицы Грушевского лежат кучи брусчатки. Проход и проезд на улице Грушевского возле улицы Шелковичной заблокирован тремя плотными рядами правоохранителей. Сейчас ситуация выглядит спокойной. На площади Конституции напротив парламента продолжается митинг против продажи земель сельхозназначения.

Как сообщалось раньше, тром у парламента несколько тысяч человек участвуют в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Кроме того, участники отдельной акции возле ВР выступают против принятия законопроекта № 0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза. Участники акции утверждают, что этот закон якобы уничтожит свободу вероисповедания. Позже возле Верховной Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, двое полицейских были госпитализированы.

Также правоохранители “зачистили” территорию возле гостиницы “Киев” вблизи Верховной Рады от участников акции протеста против принятия закона о продаже земли. Полицейские снесли установленные палатки. Люди бежали к площади Конституции, а их догоняли и били правоохранители, в основном тех лиц, которые пытались бросать какие-то предметы в правоохранителей. Несколько человек было задержано. Кроме того, на площади Конституции перед ВР участники акции разобрали немного брусчатки.