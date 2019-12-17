Политика У Авакова заявили, что под Радой пострадали уже 17 правоохранителей

2019-12-17 17:15 84

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 активистов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "НАШ".

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", - сообщил он.

Напомним, во вторник, 17 декабря, с самого утра под Верховной Радой на улице Грушевского начались протесты С националистов против земельной реформы.

Также мы сообщали, что под Радой разбирают палатки, установленные противниками рынка земли.