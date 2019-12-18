Политика Сегодня Генассамблея ООН принимает резолюцию по Крыму - основные положения документа

2019-12-18 10:45 228

Генассамблея ООН 18 декабря поставит на голосование проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Крыму, который был согласован 14 ноября. Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter.

Основными положениями резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму являются:

  1. осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;
  2. призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;
  3. осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;
  4. требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину;
  5. призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Напомним, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

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