Политика Трамп написал на шести страницах гневное письмо в Конгресс по поводу импичмента

2019-12-18 14:45 159

Дональд Трамп направил гневное письмо на имя спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси с требованием отменить процедуру импичмента.

Как сообщает BBC, в своем письме лидер США обвинил лидера демократов нижней палаты Конгресса в "открытой войне против американской демократии".

"Вы снизили важность самого ужасного слова - импичмента!", - отметил Трамп в своем послании Пелоси.

На шести страницах своего письма американский президент критикует демократов за расследование в рамках импичмента, которое называет "мошенничеством".

Кроме того, Трамп уверяет, что расследование проходило без соблюдения конституционных процедур, а он был лишен наиболее фундаментальных прав, гарантированных Конституцией США, включая право представлять доказательства.

"Больше справедливости соблюдалось в отношении обвиняемых в судебных процессах над салемскими ведьмами", - написал президент.