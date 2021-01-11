Политика Трамп отказался участвовать в выборах-2024, чтобы не раскрывать свою финансовую документацию

2021-01-11 09:11 91

Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Как сообщает Politico,  ранее он в день инаугурации Джо Байдена хотел объявить о своем намерении участвовать в новой гонке. Однако, как сообщают источники, начал отказываться от этой идеи, так как ему придется опубликовать дополнительную финансовую документацию, которая сделает его уязвимым для продолжающихся уголовных и гражданских расследований и судебных исков.

"Его не будет в 2024 году", - сказал друг Трампа.

Тем временем демократы из Палаты представителей США уже готовят резолюцию об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Проект включает в себя одну статью об импичменте за "подстрекательство к восстанию".

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