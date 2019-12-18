Политика ГТС Украины обесценится без российского газа

2019-12-18 19:00 63

 

Без транзита газа украинская ГТС стоит менее 1,5 миллиарда долларов, говорит глава Нафтогаза. Еще год назад он называл цифру в 14 миллиардов долларов.

При отсутствии транзита российского газа стоимость газотранспортной системы Украины не превысит 34 млрд гривен. Об этом заявил в среду, 18 декабря, глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Тут нет цифры в $300 млрд, даже нет цифры в $30 млрд. Тут есть цифра в 34 млрд гривен. Эта цифра отображает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины", - заявил он.

При этом глава Нафтогаза считате, что вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая.

"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января… очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал он.

Глава Нафтогаза добавил, что с каждой минутой эта вероятность "приближается к нулю". Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с РФ "сложно".

Кроме того, Коболев сообщил, что нового Оператора ГТС Украины сертифицируют 26 декабря. В этот же день обнародуют тарифы на следующий год.

По его словам, 1 января "должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы Нафтогаз в Министерство финансов под МГУ.

По данным НАК Оператор ГТС Украины начнет работу 1 января 2020 года.

Стоит отметить, что еще в 2014 году украинскую ГТС оценивали в 35 миллиардов долларов. А год назад ее стоимость упала до 14 миллиардов долларов.

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