Политика С 2010 года более 4 млн украинцев остались за границей – Дубилет

2019-12-18 20:30 102

С 2010 года более 4 млн украинцев остались заграницей. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 18 декабря в Telegram.

По его словам, миграция из Украины носит цикличный характер и постоянно растет.

Исключение составил 2014 год, когда количество выехавших уменьшилось.

"Судя по всему, это связано с началом войны, а также с отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - объяснил Дубилет.

По словам министра, его удивило, что безвизовый режим существенно не повлиял на итоговое количество мигрантов. По мнению Дубилета, это объясняет перераспределением, так как украинцы стали меньше выезжать в Украину и больше – в Европу.

"Будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома", - добавил он.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

По данным Госстата, к началу 2019 года в Украине проживало 42,14 млн человек.

В июле глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщала, что с 2014 года количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз.

По данным Евростата, Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в Европейском союзе.



