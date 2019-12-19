Политика Директора НАБУ Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные нарушения

2019-12-19 15:46 138

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, говорится на сайте реестра.

Основанием для внесения Артема Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал его виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП).

В соответствии с законом Сытнику выписали штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн с конфискацией подарков в доход государства.

Ранее Ровенский апелляционный суд признал председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Речь идет об элитном отдыхе в элитном охотничьем угодье в Ровенской области., который Сытник “забыл” указать в своей декларации.