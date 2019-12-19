Политика Кремль нацелился на территории двух областей Украины: поступили тревожные данные

2019-12-19 19:00 195

Российская Федерация явно рассчитывает оторвать себе территории еще двух украинских областей, о чем свидетельствует установление "границ" на Донбассе.

Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий на личной странице в сети Facebook. Также он отметил, что под удар может попасть новое разведение сил на территории Донбасса.

Он отмечает, что Российская Федерация также пользуется даже марионетками, которые представляют так называемые республики на Донбассе. Тем самым они готовят для себя почву подальшего захвата территорий Украины.

"Готовится фундамент под лоббированные Путиным "двусторонние договоренности Украины и "ЛДНР": ведь оккупированные территории теперь старательно украшают под "почти настоящие государства, с законом, границами, паспортами, выборами, властью и межгосударственными соглашениями", – написал эксперт в своем блоге.

Политолог объяснил, что это ловушка, которая готовится для Украины, поэтому пока не стало совсем поздно, стране необходимо открыть уголовные производства на всех тех, кто причастен к представлению и голосованию против граждан Украины.

Напомним, что боевики так называемой "ЛНР" объявили, что устанавливают "границу республики" по границам всей Луганской области. Как сообщают информресурсы боевиков, сегодня в оккупированном Луганске был принят соответствующий "законопроект".