Политика Новое разведение сил: в Минске приняли важное решение по Донбассу

2019-12-19 18:30 186

Во время заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске между стороны достигли консенсуса в вопросе разведении сил и средств на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в Офисе президента Украины в Киеве в четверг, 19 декабря.

По его словам, между сторонами идут дискуссии относительно механизма верификации и мониторинга разведения.

"Насколько я проинформирован нашей подгруппой по безопасности, они обсуждали именно механизм верификации и мониторинга, но принципиально у них не было противоречий, что это должно произойти. Единственное, у них идут дискуссии, в какой момент, с нуля часов, как это контролировать", - сказал Резников.

Также Резников объяснил, почему украинская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже подняла вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

"Для того, чтобы они могли делать мониторинг и верификацию нарушений тишины 24 часа и 7 дней в неделю… Чтобы снять все сомнения, мы ждем решения ОБСЕ…Но насколько я понимаю, группа работает над тем, как это сделать. И ожидания того, что в этом году это должно начаться, у нас достаточно оптимистичные", - сообщил он.

Резников также сообщил, что во время заседания ТКГ в среду происходил нормальный переговорный процесс и нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.

"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что вроде бы, что-то нет так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в Киеве в четверг по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее представитель Киева в Минске Леонид Кучма сообщил, что переговоры об обмене пленными продолжаются. Представитель Украины в Минске сообщил, что Киев приложит все усилия для того, чтобы обмен пленными состоялся до Нового года.

Напомним, переговорщикам не удалось договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммите в Париже. Также не было достигнуто соглашения о "полном" прекращении огня.