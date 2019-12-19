Политика За агрессию придется заплатить: ЕС принял жесткое решение по санкциям против России

2019-12-19 22:00 114

 

19 декабря Европейский Союз продлил санкции против России из-за ситуации на Донбассе.

Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, в ЕС официально одобрили продление экономических санкций против России еще на полгода.

Новые переговоры по возможному продлению санкций состоятся в июне 2020 года.

Также решение о продлении опубликовали на сайте Европейского совета. Там говорится, что решение было принято после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о том, как российская сторона выполняет минские соглашения.

"Учитывая, что минские соглашения не полностью выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - говорится в решении.

Напомним, что правительство Украины 17 декабря инициировало введение новых санкций против предприятий, которые находятся на временно неподконтрольных территориях и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

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