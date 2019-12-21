Политика Дело Шеремета: полиция объяснила штурм суда

2019-12-21 13:30 81

 

Подозреваемая Кузьменко отказывалась покинуть суд до рассмотрения апелляции, также зал не хотели покидать ее адвокаты и сторонники.

Правоохранители были вынуждены "создать коридор", чтобы вывести подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, которая отказывалась покидать зал Апелляционного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемую. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что суд перенес заседание, так как "не явились отдельные участники процесса".

Как сообщалось, адвокат и сторонники Кузьменко отказались покидать зал суда после закрытия заседания. После этого в зал суда вошли силовики в касках и бронежилетах и вывели подозреваемую.

Напомним, апелляцию по Кузьменко перенесли из-за неявки на заседание прокуроров. Также рассмотрение апелляции подозреваемого Андрея Riffmaster Антоненко перенесли из-за неявки в суд прокурора.

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