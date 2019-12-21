Политика Аваков преподнес евробляхерам новый сюрприз

2019-12-21 14:30 516

Кабинет министров пообещал, что рассмотрит два "евробляхерских" законопроекта на первом же заседании в новом году, которое намечено на 14 января, и в течение месяца добьется их принятия Верховной Радой.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, глава которого Арсен Аваков участвовал 20 декабря в совещании с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра инфраструктуры Владислава Криклия и лидера общественной организации "Авто Евро Сила" Олега Ярошевича.

Отмечается, что участники этой организации устроили под зданием Кабмина акцию с требованием обратить внимание на два законопроекта, внесенных в парламент депутатом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым.

Это законопроект №2342 об упрощении условий ввоза в Украину транспорта и приведения налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС, а также законопроект №2345 о внесении изменений в Таможенный кодекс о временной приостановке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспорта в Украину.

"Благодаря принятию этих двух законов владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов полиция штрафовать не будет", - заявило МВД.