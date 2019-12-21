Политика В ЕС отреагировали на санкции против Северного потока-2

2019-12-22 10:00 408

 

В Брюсселе утверждают, что стремились к тому, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, а также говорят, что не поддерживают санкции против легитимного бизнеса.

Еврокомиссия с осторожностью отреагировала на санкции США против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2. Об этом сообщает DW в субботу, 21декабря.

Евросоюз в настоящее время изучает потенциальное влияние санкций на европейские компании, заявили в Брюсселе.

"ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - говорит неназванный источник в Еврокомиссии.

Отмечается, что цель Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.

Ранее стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве

2019-12-22 13:00 264

Рябошапка пригрозил владельцам игорного бизнеса

2019-12-22 11:30 303

Аваков преподнес евробляхерам новый сюрприз

2019-12-21 14:30 2238

Строительство "Северного потока-2" заморозили из-за санкций США

2019-12-21 14:00 555

Еще новости в разделе "Политика"

Госстат заявил о резком росте тарифов, хотя Зеленский обещал обратное

2019-12-22 12:00 219

Рябошапка пригрозил владельцам игорного бизнеса

2019-12-22 11:30 303

В ЕС отреагировали на санкции против Северного потока-2

2019-12-22 10:00 408

Аваков преподнес евробляхерам новый сюрприз

2019-12-21 14:30 2238
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Госстат заявил о резком росте тарифов, хотя Зеленский обещал обратное 2019-12-22 12:00 219
Рябошапка пригрозил владельцам игорного бизнеса 2019-12-22 11:30 303
В ЕС отреагировали на санкции против Северного потока-2 2019-12-22 10:00 408
Аваков преподнес евробляхерам новый сюрприз 2019-12-21 14:30 2238

Лента

14:30 В США заявили о новых проблемах для Nord Stream-2
14:00 Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс
13:30 Пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат
13:00 Какой будет погода в день зимнего солнцестояния в Украине и ее столице Киеве
12:30 Курс доллара в 2020 году: эксперт объяснил, что ждет украинцев, "откат неизбежен"
12:00 Госстат заявил о резком росте тарифов, хотя Зеленский обещал обратное
11:30 Рябошапка пригрозил владельцам игорного бизнеса
11:00 Коболев рассказал подробности переговоров по газу
10:30 Появились печальные новости для тех, кто ездит на газе
10:00 В ЕС отреагировали на санкции против Северного потока-2