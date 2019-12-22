Политика Госстат заявил о резком росте тарифов, хотя Зеленский обещал обратное

2019-12-22 12:00 213

 

Зеленский обещал зарплату в 4 тысячи долларов и коммуналку пенсионерам бесплатно

 За один год коммунальные тарифы в Украине подорожали на четверть, однако украинцы по-прежнему больше всего денег тратят на продукты питания. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Специалисты рассказали, что расходы украинцев на электроэнергию, воду, газ и отопление в третьем квартале этого года достигли почти 87 млрд гривен, что на 25% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Также в Госстате подчеркнули, что каждая украинская семья тратит на оплату ЖКХ почти 12% своих доходов. Однако самая расходная статья в украинских семьях - это продукты питания. По итогам третьего квартала уходящего года украинцы тратят на еду и напитки более 41% своих доходов. Также эксперты отмечают высокие затраты на транспорт, которые сейчас достигают 10%. На вредные привычки, в частности, на сигареты и алкоголь, украинцы тратят в среднем до 8% своих доходов.

Примечательно, что на здоровье уходит намного меньше средств - примерно 5,5%. Согласно расчетам Госстата, на покупку бытовой техники и предметов домашнего обихода у украинцев практически не остается средств. На эту статью расходов приходится менее 4% от общей суммы дохода. Столько же украинцы готовы потратить на культуру и на отдых. Нужно отметить, что ранее в Госстате также заявляли о резком замедлении роста доходов граждан.

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