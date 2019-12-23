Политика Эрдоган заявил, что не намерен в одиночку нести бремя миграции из Сирии

2019-12-24 11:42 213

Турецкий лидер заявил, что более 80 тысяч мигрантов из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе, и Анкара не намерена с этим мириться. 

"В таком случае Турция не будет в одиночку нести бремя этой миграции", - сказал Эрдоган, передает Anadolu

По словам Эрдогана, Турция прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам в Идлибе. В связи с этим, Анкара направит в Москву делегацию для обсуждения ситуации.

"Мы определим шаги, которые мы предпримем по результатам (переговоров)", - добавил турецкий лидер.

Напомним, осенью 2018 года Турция и РФдоговорились превратить Идлиб в зону деэскалации. Из-за постоянного нарушения договоренности о прекращении огня с тех пор более 1,3 тыс. мирных жителей были убиты в результате нападений войск Асада и российских сил.

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