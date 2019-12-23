Политика Дело Шеремета: полиция аргументировала обвинение

2019-12-23 16:30 108

 

Взрывотехническоя экспертиза показала, что найденная у Антоненко часть мины аналогична веществу, которое использовали при подрыве журналиста.

При подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко. Об этом сообщает пресс-служба полиции в понедельник, 23 декабря.

Как отмечается, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Согласно заключению экспертов, изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50.
 
"Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе Дунарит (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в 1987 году (партия изготовления корпуса 40)", - говорится в сообщении.
 
В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета, отмечают в полиции.

"На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", - добавили в полиции.

Как отмечается, Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы 63 статью Конституции. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Напомним, о том, что Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, ранее сообщали СМИ. А полиция показал оперативное видео изъятия взрывного устройства.

Тем временем, Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу защиты Антоненко на его арест.
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