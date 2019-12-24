Политика Генсек ООН отреагировал на запуск ж/д сообщения между РФ и аннексированным Крымом

2019-12-24 11:13 279

Генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между аннексированной АР Крым и Россией через Крымский мост. 

"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытии железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - сообщил представитель Украины в ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Ассамблея против строительства моста и считают его грубым нарушением Устава Организации. Кроме того, он отмечает, что в ООН предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

 

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