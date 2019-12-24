Политика В Раде уже хотят тратить три миллиарда долларов, которые отсудили у Газпрома

2019-12-24 13:15 180

В парламенте рассказали, куда потратят три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен вернуть "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. 

Детали раскрыл глава энергетического комитета Рады Андрей Герус рассказал.

"Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - заявил Герус в комментарии для "Громадського".

Напомним, 20 декабря в Минске представители Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по газовому контракту. Предварительные соглашения были достигнуты 19 декабря, в ходе трехсторонней встречи в Берлине.

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