Политика Киев упростил пересечение админграницы с оккупированным Крымом

2019-12-25 10:46 81

Кабмин Гончарука принял решение упростить пересечение админграницы Херсонской области с оккупированным Россией Крымом для детей от 14 до 16 лет. 

Как сообщил в Telegram-канале премьер-министр, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил он.

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Политика

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