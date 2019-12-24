Политика Гончарук прокомментировал вопрос отставки Авакова

2019-12-24 19:30 177

Премьер-министр считает, что ситуацию с главой МВД должен решить парламент

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал, останется министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в должности после завершения «испытательного срока».

«Это парламент должен решить. Посмотрим », — заявил Гончарук Радио Свобода.

29 августа Верховная Рада избрала новый состав Кабинет министров. Глава МВД Арсен Аваков остался на посту, несмотря на протесты. Перед утверждением Авакова в партии «Слуга народа» заявляли, что он может остаться на посту «на испытательный срок» и под «личное обязательство президента» Владимира Зеленского. Сам президент заявил, что Аваков должен показать результаты до конца года.