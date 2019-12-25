Политика Новая отсрочка для "евроблях": действительно ли штрафы отменили

2019-12-25 21:00 216

 

Пока не будут приняты новые законы, полиция обещала не трогать владельцев авто на еврономерах

Закон о штрафных санкциях для "евробляхеров", принятый Верховной Радой, вступит в силу с Нового года. Но полиция пообещала не трогать авто на еврономерах – до тех пор, пока депутаты не примут законы, которые устроят владельцев таких авто. Почему возникла коллизия со штрафами?

"Это звучит немного абсурдно, когда полиция заявляет, что будет снисходительна к нарушителям. Но в данном случае заявление правильное: за нарушение таможенных правил штрафует не полиция, а таможня. А в договоренностях ничего о таможне не сказано. Может, полиция не будет делать рейды, но штрафы никто не отменял: если человек приедет на таможню с просроченным авто – его оштрафуют, потому что есть закон", – замечает Михаил Катрук, сооснователь организации "Доступное авто".

Автоэкcперт Алексей Мкртчян считает, что законопроекты № 2342 и 2345 могли бы решить вопрос с растаможиванием автомобилей на еврономерах, но все будет зависеть от того, какие поправки примут депутаты.

"Как обещают в Кабмине, рассмотрение этих законопроектов будет первоочередным на первом заседании правительства в новом году, которое намечено на 14 января 2020 года. После заседания правительства этот вопрос в течение месяца должна рассмотреть Верховная Рада. Пока эти законы не вступят в силу, якобы существуют какие-то договоренности между МВД и общественной организацией "АвтоЕвроСила", что полиция не будет задерживать и штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах. Но есть еще Госфискальная служба, с которой нет никаких договоренностей, а именно они накладывают огромные штрафы в 170 тыс. грн", – рассказал нам Алексей Мкртчян.

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