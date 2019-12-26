Политика Стала известна дата и условия подписания транзитного контракта Украины и РФ

2019-12-26 13:14 150

В Минэнергетики РФ проговорились СМИ, что рассчитывают в ближайшие выходные подписать договора между Украиной и РФ о транзите газа. 

"В последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - заявил министр энергетики страны Александр Новак.

Он отметил, что объемы транзита, зафиксированные в протоколе Украины и РФ, минимальны – они могут быть увеличены, если необходимо.

Напомним, 20 декабря, представители Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно газового контракта. Кабмин обнародовал протокол переговоров по транзиту газа между представителями Европейского союза, Украины и Российской Федерации в Берлине и Минске 19-20 декабря, в которых также участвовали компании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром".

Согласно договоренностям, контракт на транзит будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации до 10 лет. Также Россия выплатит Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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