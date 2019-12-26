Политика Названа дата обмена пленными "всех на всех"

2019-12-26 17:00 216

Украинская сторона и представители самопровозглашенных "ЛДНР" согласовали точную дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Его проведут 29 декабря, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на два источника, которые знают о содержании переговоров.

Отмечается, что на сегодняшний день дата обмена не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", - сказал собеседник СМИ.

Точное количество пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестна.

По словам издания, эту дату подтвердили два информированных собеседники. Оба просили не указывать к какой из сторон они принадлежат.