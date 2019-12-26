Политика Арахамия озвучил желаемый размер зарплаты

2019-12-26 21:00 42

 

Народные депутаты должны получать от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет к ним более высокие ожидания. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен", - заявил парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос депутатской зарплаты является "очень деликатным" и добавил, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Также арахамия заявил, что он "небедный человеком" и может себе позволить не думать о зарплате.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - резюмировал политик.

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