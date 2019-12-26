Политика Звиробий рассказала, о чем спрашивали на допросе в ГБР

2019-12-26 21:30 189

 

Военная Маруся Звиробий после допроса в Госбюро расследований рассказала, что ее спрашивали о нардепе Софии Федыне, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Что спрашивали? Знаю я Федыну или нет. Ну, все знают Федыну. Спрашивали о Федыне и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», — рассказала Звиробий.

Она добавила, что по делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, поэтому «придраться не к чему».

Звиробий также сообщила, что ее вызывают еще на допрос на 10 января. Также, по ее словам, может быть допрос Федыны и обыски у Федыны».

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