Политика Министр обороны: Мы говорим о полном перемирии с 1 января

2019-12-26 22:00 186

 

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.

Источник: Загороднюк, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе".

Детали: По словам министра, пока название новых точек нельзя озвучить, но украинской стороне они "полностью подходят, там нет рисков".

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский рассказал, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы пока три "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран "нормандского формата".

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