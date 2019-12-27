Политика У Зеленского назвали дату подписания пятилетнего договора с РФ по транзиту газа

2019-12-27 09:43 222

Киев и Москва намерены подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак

Ранее, по его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу, сообщает ТСН.

Речь идет о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления.

В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил Ермак.

Напомним, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны. Украина отказалась от арбитража на 12,2 млрд долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.

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