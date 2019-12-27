Экономика Нафтогаз по требованию Кабмина досрочно перечислил в бюджет 13 млрд

2019-12-27 12:42 81

Нафтогаз перечислил в бюджет 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей.

Как сообщил глава правления Андрей Коболев, компания перевела 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год.

"Нафтогаз - не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашей стране. Мы также социально ответственная компания, которая несет ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины.

С начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", - написал он.

"Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен", - добавил Коболев.

Ранее Кабмин Гончарука обязал Нафтогаз досрочно (не позднее 27 декабря) перечислять в госубюджет  дивиденды.

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