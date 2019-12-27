Политика Милованов объяснил цель трудовой реформы

2019-12-28 10:00 165

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что изменения на рынке труда позволят повысить официальную занятость и уровень зарплат в Украине. Об этом вон написал на своей странице в Facebook.

"Законопроект позволит сбалансировать рынок рабочей силы, вывести из тени заработные платы и ускорить экономический рост", - отметил Милованов.

Вместе с тем он подчеркнул, что разработка нового закона нужна, поскольку Кодекс законов о труде давно не защищает работников. Действующий документ датирован 1971 годом и не предусматривает официальной фиксации современных форм труда - фриланса, дистанционной, домашней или временной работы и другое. То есть, из-за отсутствия законодательного регулирования альтернативой для многих разновидностей сегодняшних трудовых отношений стала нелегальная занятость. Именно поэтому, по словам милованова, растет работа в "тени", зарплаты в конвертах, сложность в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса.

Также глава Минразвития отметил, что к разработке законопроекта были привлечены отраслевые ассоциации работников, представители крупного и малого бизнеса, а также профсоюзных организаций.

Стоит отметить, что закон вступит в силу через шесть месяцев после его принятия парламентом. Еще в течение года будет действовать так называемый переходный период. За это время произойдет адаптация трудовых отношений и кадровых документов к нововведениям.

"Законопроект планируется рассматривать в парламенте пакетом с другими законопроектамы, которые влияют на рынок труда и трудовые отношения. Такие как О забастовке, О профсоюзах и т.п. ", - подчеркнул Милованов.