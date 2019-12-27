Политика Германия отказала Украине в военной помощи

2019-12-28 10:30 180

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи для преодоления российской агрессии. Министерство иностранных дел Украины надеется, что Германия все-таки пересмотрит свою позицию и примет другое решение, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецому изданию.

"Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую приверженность федерального правительства территориальной целостности Украины. Но наш запрос о военной помощи был отклонен", - цитирует RND слова Пристайко. При этом, украинский министр апеллировал к совести немцев. "Речь идет о нашем выживании как нации. Германия и ЕС много сделали для нас. Но недостаточно, чтобы предотвратить новые смерти. Мы оплакиваем 13 тысяч убитых и, к сожалению, с каждым днем ​​их становится все больше", - сказал украинский дипломат.

Министр иностранных дел Украины высказал осторожную обеспокоенность тем фактом, что "только меньшинство в Германии одобряет санкции, наложенные на Россию" после аннексии Крыма. "Я знаю, что голос совести до сих пор взывает к немцам из-за нацистской оккупации Советского Союза. Третий рейх убил миллионы людей, в том числе множество русских. Но знаете что? Есть нация, которая пострадала еще больше во время Второй мировой войны: Украина потеряла до десяти миллионов человек", - подчеркнул Пристайко и добавил, что "санкции нужны, чтобы держать россиян за столом переговоров".

Ранее сообщалось, что в Белом доме США внезапно захотели увидеть у себя президента Украины. По словам Пристайко, если в Белом доме решат все же устроить встречу Зеленского и Трампа, украинский лидер отправится в США, несмотря на напряженную политическую обстановку.